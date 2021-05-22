Специалист предрек компании Tesla низкие продажи на российском авторынке

Электромобили американской компании Tesla, как известно, официально не представлены на российском рынке.

При этом новый электрокар бренда в стране купить можно, ведь их поставками занимаются, но официальных автосалонов Tesla не существует.

Недавно Илон Маск заявил о возможности выхода на российский авторынок, и даже российской сборке электромобилей.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в общении с журналистами «РИА Новости» сказал, что автомобили компании будут пользоваться спросом, но небольшим. В частности, аналитик говорит, что продажи будут заметно ниже, чем в Европе и США.

«Такого массового спроса, как в Америке и Европе, не будет просто потому, что себестоимость и цена автомобиля высокая, учитывая курс валют по отношению к рублю. И субсидий у нас нет на электромобили, более того, на них хотят опять вернуть пошлину» — говорит Удалов.

Он добавил, что продажи Tesla будут на уровне Audi e-tron, Jaguar i-pace и Porsche Taycan.

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