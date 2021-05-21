В АВТОВАЗ заявили о невозможности конкуренции марок Lada и Tesla

Недавно глава американкой компании Tesla заявил о возможности выхода электрокаров марки на российский рынок, и даже рассматривается возможность строительства нового завода в нашей стране.

В свою очередь это прокомментировали представители АвтоВАЗа, заявив о невозможности конкуренции брендов Lada и Tesla.

В частности было сказано, что АвтоВАЗ не считает планы Илона Маска угрозой для себя, так как бренды Lada и Tesla находятся не только в разных ценовых сегментах, но и имеют разную аудиторию.

Так, автомобили Lada являются самыми доступными в России, тогда как электрокары Tesla обойдутся значительно дороже.

Между тем, после заявления Маска о возможном запуске производства в России, сразу несколько регионов предложили их в качестве площадки, а именно Калужская область, Удмуртия и Московская область.