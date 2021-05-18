Toyota в мае 2021 года переписала в России стоимость трех своих автомобилей

Цены изменились на такие автомобили как Fortuner и Highlander, а также RAV4.

Последний, как сообщил сайт «Цена Авто», стал дороже на 1,1-1,6% в зависимости от комплектации.

В денежном выражении модель подорожала на 32,5 тыс. рублей. Теперь кроссовер продается по цене от 2 002 500 до 2 926 500 рублей.

Что касается Fortuner и Highlander, то они наоборот упали в цене на 39 — 48,5 тыс. рублей или 0,9-1,5%).

Стоимость последних стартует от 2 706 000 и 3 861 000 рублей соответственно.