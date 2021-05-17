В Jeep рассказали о перспективах выхода внедорожного минивэна

В общении с журналистами представители компании Jeep рассказали, стоит ли ждать поклонникам выхода минивэна в ближайшее время.

По словам представителей бренда, возможность такая рассматривалась, но пока внедорожный минивэн разрабатывать и запускать в серию не планируется.

Дело в том, что подобные машины не совсем подходят для буксировки и бездорожья, отметили в компании.

С другой стороны, как отмечается, минивэн не вписывается в характеристики марки, даже если он получит привлекательный или узнаваемый дизайн бренда.

В целом, в компании говорят, что потребности в семейных машинах у Jeep нет, но автопроизводитель следит за новыми трендами.

Так, если сейчас многие активно занялись электрификацией модельного ряда, то и Jeep не будет от них отставать. Недавно Jeep показала электрический Wrangler, а также начала продажи гибридного Wrangler 4xe.