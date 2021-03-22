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Компания Jeep показала электрический внедорожник Magneto Concept 2021 года

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Американский бренд провел презентацию четырех новинок, среди которых и полностью электрический внедорожник.
Все новинки полноценно дебютируют на Easter Jeep Safari в виде концептов, которые и были подготовлены специально для ежегодного «Пасхального сафари».

Итак, компания Jeep показала электрический внедорожник Magneto Concept 2021 года, созданный на базе Wrangler Rubicon. Его оснастили электрической установкой мощностью 265 л.с., а также тремя аккумуляторами.

Запас хода не озвучивают, но обещают, что он будет «внушительным». Внешне эта новинка отличается внедорожными покрышками на 35 дюймов, дорожным просветом, наличием лебёдки и амортизаторов Fox. Помимо этого концепта, был создан и шоу-кар с названием Beach.

Он выделяется тем, что создан в стиле классического Jeepster конца шестидесятых. Его силовая установка представлена двухлитровым ДВС мощностью 340 л.с.

Также машина выделяется песочным цветом и отделкой салона красной кожей. Еще один концепт носит название Red Bare. В его основе лежит платформа от Jeep Gladiator, а его отличием будет съемная тканевая крыша, черная решетка радиатора.

Под его капотом расположился турбированный агрегат мощностью 260 л.с. Ну и последним подготовленным концептом стал автомобиль с названием Jeep Wrangler Orange Peelz. Он также имеет 37-дюймовые внедорожные покрышки, а в движение приводится 285-сильным 3,6-литровым агрегатом.

Компания Jeep показала электрический внедорожник Magneto Concept 2021 года Компания Jeep показала электрический внедорожник Magneto Concept 2021 года Компания Jeep показала электрический внедорожник Magneto Concept 2021 года Компания Jeep показала электрический внедорожник Magneto Concept 2021 года Компания Jeep показала электрический внедорожник Magneto Concept 2021 года Компания Jeep показала электрический внедорожник Magneto Concept 2021 года Компания Jeep показала электрический внедорожник Magneto Concept 2021 года Компания Jeep показала электрический внедорожник Magneto Concept 2021 года

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