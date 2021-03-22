Американский бренд провел презентацию четырех новинок, среди которых и полностью электрический внедорожник.

Все новинки полноценно дебютируют на Easter Jeep Safari в виде концептов, которые и были подготовлены специально для ежегодного «Пасхального сафари».

Итак, компания Jeep показала электрический внедорожник Magneto Concept 2021 года, созданный на базе Wrangler Rubicon. Его оснастили электрической установкой мощностью 265 л.с., а также тремя аккумуляторами.

Запас хода не озвучивают, но обещают, что он будет «внушительным». Внешне эта новинка отличается внедорожными покрышками на 35 дюймов, дорожным просветом, наличием лебёдки и амортизаторов Fox. Помимо этого концепта, был создан и шоу-кар с названием Beach.

Он выделяется тем, что создан в стиле классического Jeepster конца шестидесятых. Его силовая установка представлена двухлитровым ДВС мощностью 340 л.с.

Также машина выделяется песочным цветом и отделкой салона красной кожей. Еще один концепт носит название Red Bare. В его основе лежит платформа от Jeep Gladiator, а его отличием будет съемная тканевая крыша, черная решетка радиатора.

Под его капотом расположился турбированный агрегат мощностью 260 л.с. Ну и последним подготовленным концептом стал автомобиль с названием Jeep Wrangler Orange Peelz. Он также имеет 37-дюймовые внедорожные покрышки, а в движение приводится 285-сильным 3,6-литровым агрегатом.