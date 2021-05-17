Салон российской Hyundai Creta 2021 года продемонстрировали на видео

Очевидец смог снять на камеру салон автомобиля, который находился на парковке.

Теперь в сети появился видеоролик, где можно увидеть салон нового поколения самого популярного в России кроссовера Hyundai Creta.

Впрочем, детали интерьера рассмотреть не получится, так как основные элементы скрыли от посторонних тканью.

Тем не менее уже не секрет, что оформление будет выполнено почти так же как и в версии для Китая. В последней, к слову, установили вертикальный экран мультимедийной системы.

Есть предположение, что в нашей Крете установят 7-дюймовый экран цифровой панели приборов, но официально информация не подтверждена.

Hyundai Creta 2021 года будут собирать на предприятии в Петербурге, где запуск производства состоится уже в середине года.