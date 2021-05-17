KIA рассекретила внешность нового представительского седана KIA K9

KIA на домашнем рынке раскрыла внешность своего обновлённого представительского седана K9, в России эта модель продается под названием К900.

В мае эту модель уже видели на дорогах общего назначения во время тестов, причем тогда прототип был без камуфляжной пленки.

Как отметили в пресс-службе корейского производителя, KIA K9 является демонстрацией нового дизайнерского направления.

Передняя часть седана демонстрирует тонкие горизонтальные фары и массивную радиаторную решетку, сзади модель получила горизонтальную тонкую линию, объединяющую фонари и массивный бампер, на котором теперь размещен номерной знак.

Интерьер и технические характеристики KIA K9 компания пока не раскрывает. Это будет сделано непосредственно на презентации.