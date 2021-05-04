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Kia тестирует конкурента BMW 7-Series в лице обновленного седана Kia К9

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На тестах был замечен обновленный седан Kia K9, который на экспорт поставляется под именем К900. Флагманскую модель заметили на дорогах общего назначения без какого-либо камуфляжа.
Корейская «четырехдверка» получит большое количество изменений, среди которых передняя часть, схожая на ранние модели Genesis G90, и задняя часть с решениями схожими на Bentley Flying Spur.

В Kia K9 будет изменена не только оптика и бамперы, но также капот, передние крылья и крышка багажника.

Kia тестирует конкурента BMW 7-Series в лице обновленного седана Kia К9

Стоит отметить, что продажи K9 очень низкие, поэтому автопроизводитель решился на большое обновление седана.

Ожидается, что крупные изменения произойдут в салоне и возможно под капотом.

Презентация рестайлиннговой версии Kia K9 должна состоятся в ближайшие несколько месяцев.

kia Kia K9
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