Аналитики рассказали, как вырастет средняя цена новых автомобилей в РФ в 2021 году

Ранее эксперты прогнозировали резкий скачек цен на новые автомобили в стране, а между тем аналитики «Автостат», рассказали, насколько вырастет средневзвешенная цена машин в этом году.

Директор аналитического агентства Сергей Целиков считает, что в первую очередь все будет зависеть от курса доллара к рублю.

С начала года средняя цена авто уже выросла на 12%, при этом к концу года показатель может вырасти еще сильнее, считает Целиков.

В случае если доллар вырастет до 80 рублей и больше, то стоимость машин в среднем увеличится на 15%.