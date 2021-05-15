В России назвали автомобили, на которых чаще всего скручивают пробег

Эксперты в России рассказали об автомобилях на вторичном рынке, на которых чаще всего может быть скручен пробег.

Также специалисты «Дрома» объяснили, почему это происходит, отметив, что в целом встретить машину со скрученным на рынке подержанных авто можно часто.

Особенно это касается моделей в ценовом сегменте до 500 тыс. рублей. По статистике, в таком сегменте порядка 70% автомобилей имеют следы вмешательства в одометр. Более того, есть и автомобили, где пробег скручивали два или даже три раза.

Как пояснили эксперты, скрученный пробег у недорогих автомобилей наблюдается из-за того, что изменить показания в них достаточно просто и обходится это недорого.

В ценовом сегменте до 800 тысяч или 1,6 млн рублей число авто со скрученным пробегом немного ниже и показатель в таких категориях составляет 62 и 50% случаев соответственно.

40% автомобилей имеют измененные показатели в категории с ценой от 1,6 до 3,0 млн рублей, причем лидируют тут иномарки. Отмечается, что чем дороже автомобиль, тем меньше километров в них скручивают.