Акции Fisker увеличились на 14% после завершения сделки с Foxconn

О том, что Fisker и Foxconn собираются сотрудничать было известно, и уже тогда акции Fisker начали расти.

Недавно глава компании Fisker официально сообщил, что сделка подписанная компанией и Foxconn в феврале уже закрыта.

Эта новость стала причиной роста акций Fisker на 14%, когда котировки составили 11,35 доллара. В рамках сотрудничества компании займутся выпуском электромобилей.

Планируется, что ежегодно будет выпускаться порядка 250 тыс. электрокаров. На такой объём планируется выйти в 2023 году.

Главным пунктом в соглашении стало строительство нового предприятия на территории США.

Предположительно завод по выпуску авто Fisker появится в штате Висконсин, где Foxconn уже возводит предприятие.

Кроме этого, компании создадут новый автомобиль с электрической установкой, стоимостью не более 30 тыс. долларов.