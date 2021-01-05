Главная » Новости

Компания Fisker раскрыла дизайн нового электрического пикапа

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Американский автопроизводитель Fisker анонсировал появление своего пикапа, который будет оснащен электрической силовой установкой.
Компания Fisker раскрыла дизайн нового электрического пикапа, опубликовав первое изображение и сообщение о скорой презентации новинки.

Подробности о проекте пока не раскрываются, но уже известно, что новинка получит название Alaska. Какие характеристики получит силовая установка, не сообщается.

Стоит отметить, что в прошлом году Fisker презентовала новый электрокроссовер Ocean. Он нацелен на конкуренцию с Tesla Model X, Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC.

В этом кроссовере заявлено два электродвигателя и батарея на 80 кВт. В списке оснащённости еще заявлены солнечные батареи, которые за год могут добавить кроссоверу дополнительно 1,6 тыс. км пробега.

Компания Fisker раскрыла дизайн нового электрического пикапа

Fisker
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика