Американский автопроизводитель Fisker анонсировал появление своего пикапа, который будет оснащен электрической силовой установкой.

Компания Fisker раскрыла дизайн нового электрического пикапа, опубликовав первое изображение и сообщение о скорой презентации новинки.

Подробности о проекте пока не раскрываются, но уже известно, что новинка получит название Alaska. Какие характеристики получит силовая установка, не сообщается.

Стоит отметить, что в прошлом году Fisker презентовала новый электрокроссовер Ocean. Он нацелен на конкуренцию с Tesla Model X, Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC.

В этом кроссовере заявлено два электродвигателя и батарея на 80 кВт. В списке оснащённости еще заявлены солнечные батареи, которые за год могут добавить кроссоверу дополнительно 1,6 тыс. км пробега.