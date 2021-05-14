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Новый кроссовер Haval Jolion впервые засняли и в Москве

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Презентация нового кроссовера состоялась в России в апреле, когда компания раскрыла подробности, но при этом не озвучила стоимость новинки, которая поступит в продажу уже в этом месяце.
Недавно новый кроссовер Haval Jolion впервые засняли в Москве, а видео было опубликовано на форуме «Хавал-клуба».

На видео запечатлен белый кроссовер с оригинальным оформлением передней части.

Напомним, что сборку кроссовера организовали на предприятии в Тульской области, причем новинка заменила на конвейере H5. Официально стоимость и комплектации обещают объявить уже 18 мая.

haval Haval Jolion
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