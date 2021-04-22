Китайский автомобильный бренд официально рассекретил подробности о новом для российского рынка кроссовере с названием Jolion.

Новинка уже собирается на предприятии в Тульской области, а в продажу он поступит до конца весны. Стоимость и комплектации пока не раскрывают.

Компания Haval представила новый компактный кроссовер Haval Jolion 2021 для рынка РФ, в котором будет современный стильный дизайн и хороший список оснащенности.

В салоне кроссовера предложат семидюймовую цифровую панель, а также мультимедийную систему с 12-дюймовым экраном и поддержкой платформ Android Auto и Apple CarPlay.

В списке оснащенности заявлена камера кругового обзора, климат-контроль на две зоны, система бесключевого доступа в салон, датчики света и дождя, а также такие система как ADAS и ассистент автономной парковки.

Для российского рынка моторная гамма Haval Jolion буде представлена 1,5-литровым ДВС.

Его мощность работая в паре с семискоростным роботом или шестискоростной механикой, составит 143 л.с. Показатель крутящего момента составит 210 Нм при 2000-4400 об/мин.