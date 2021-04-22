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Компания Haval представила новый компактный кроссовер Haval Jolion 2021 для рынка РФ

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Китайский автомобильный бренд официально рассекретил подробности о новом для российского рынка кроссовере с названием Jolion.
Новинка уже собирается на предприятии в Тульской области, а в продажу он поступит до конца весны. Стоимость и комплектации пока не раскрывают.

Компания Haval представила новый компактный кроссовер Haval Jolion 2021 для рынка РФ, в котором будет современный стильный дизайн и хороший список оснащенности.

В салоне кроссовера предложат семидюймовую цифровую панель, а также мультимедийную систему с 12-дюймовым экраном и поддержкой платформ Android Auto и Apple CarPlay.

Компания Haval представила новый компактный кроссовер Haval Jolion 2021 для рынка РФ

В списке оснащенности заявлена камера кругового обзора, климат-контроль на две зоны, система бесключевого доступа в салон, датчики света и дождя, а также такие система как ADAS и ассистент автономной парковки.

Для российского рынка моторная гамма Haval Jolion буде представлена 1,5-литровым ДВС.

Его мощность работая в паре с семискоростным роботом или шестискоростной механикой, составит 143 л.с. Показатель крутящего момента составит 210 Нм при 2000-4400 об/мин.

Компания Haval представила новый компактный кроссовер Haval Jolion 2021 для рынка РФ Компания Haval представила новый компактный кроссовер Haval Jolion 2021 для рынка РФ Компания Haval представила новый компактный кроссовер Haval Jolion 2021 для рынка РФ

haval Haval Jolion
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