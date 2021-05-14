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Мировой авторынок в апреле 2021 года увеличился на 78%

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Это следует из статистики, подготовленной компанией LMC Automotive.
По информации аналитиков, в прошлом месяце в мире было продано 7 млн 010 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Этот результат оказался на 78% выше, чем в апреле 2020 года. За период с начала года мировой авторынок увеличился на 32,4%, когда показатель составил 27 млн 928 тыс. ед.

Китайский автомобильный рынок остается самым крупным в апреле с показателем 2 114 000 проданных авто, что на 8.4% больше.

На втором месте оказалась Америка (1 535 000 ед., рост в 2,1 раза), а в тройке лидеров находятся страны Западной Еврпы (1 082 000 ед., рост в 3,7 раза).

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