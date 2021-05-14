Самые востребованные автомобили на российском рынке были названы аналитиками Ассоциации европейского бизнеса.

Основой стали данные по продажам за апрель, когда автомобильный рынок в целом показал существенный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

LADA Granta возглавила ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в РФ за апрель 2021 года с показателем 14 050 реализованных единиц, что в 4,6 раза больше.

Второй результат показала Веста, объемы продаж которой составили 11 178 штук, что в 3,8 раза больше. В тройке самых популярных авто в РФ и лидером среди иномарок остается KIA Rio. Продажи этой модели составили 6 996 экземпляров, что в четыре раза больше.

В первую пятерку вошли Hyundai Creta и LADA Niva, реализованные в количестве 6 445 и 5 346 единиц.

В топ-10 самых продаваемых машин по итогам апреля еще оказались: Volkswagen Polo (5164 ед.), Hyundai Solaris (5163 ед.), Skoda Rapid (4378 ед.), Volkswagen Tiguan (3709 ед.) и Renault Duster (3696 ед.).