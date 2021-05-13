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На заводе АВТОВАЗа началось производство Lada Granta с новым двигателем

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Российский автогигант начал выпускать Granta с доработанный 8-клаппаным мотором.

По данным Avtograd news, на российском автозаводе стартовала сборка семейства Granta с 90-сильным ДВС. Дебют 8-клапанного 90-сильного мотора состоялся на Lada Largus.

Ранее это был 87-сильный двигатель, у которого после доработки шатунно-поршневой группы, газораспределительного механизма и коленвала, увеличилась мощность и крутящий момент.

К тому же изменения позволяют исключить регулировку клапанов до 90 тыс. км пробега.

Пока Lada Granta в дилерских центрах предлагается с 87, 98 и 106-сильными двигателями. Базовая комплектация модели стоит от 504 900 рублей.

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