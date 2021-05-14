Премиальный бренд Genesis первую модель представил еще в ноябре 2015 года, а в прошлом году состоялась премьера и первого кроссовера марки.

Недавно в компании сообщили, что мировые продажи автомобилей бренда Genesis превысили 500 тысяч экземпляров.

Большая часть машин была реализована на внутреннем для компании рынка, а именно 379 тыс. единиц. В других странах было продано 121,2 тыс. штук.

Самым крупным рынком компании за пределами Южной Кореи является США, где объемы продаж составили 97 869 ед.