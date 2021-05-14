Главная » Новости

Мировые продажи автомобилей бренда Genesis превысили 500 тысяч экземпляров

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Премиальный бренд Genesis первую модель представил еще в ноябре 2015 года, а в прошлом году состоялась премьера и первого кроссовера марки.
Недавно в компании сообщили, что мировые продажи автомобилей бренда Genesis превысили 500 тысяч экземпляров.

Большая часть машин была реализована на внутреннем для компании рынка, а именно 379 тыс. единиц. В других странах было продано 121,2 тыс. штук.

Самым крупным рынком компании за пределами Южной Кореи является США, где объемы продаж составили 97 869 ед.

Премиальная марка Genesis представила электрическую версию седана Genesis G80

genesis
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика