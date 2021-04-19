Премиальная марка Genesis представила электрическую версию седана Genesis G80

Компания Genesis презентовала первый автомобиль в своем модельном ряду, который получил полностью электрическую силовую установку.

Первым электрокаром марки стала электрическая модификация седана Genesis G80. Обычный вариант модели был представлен в прошлом году.

Что касается Genesis Electrified G80, то для него доступна установка с двумя электродвигателями. Их суммарная отдача составляет 370 лошадиных сил.

Автомобиль оснастили системой Disconnector Actuator System, которая будет при необходимости делать седан моноприводным из полноприводного.

Заявленный запас хода составляет 500 км. Аккумулятор будет иметь поддержку зарядки мощностью 350 кВт, с помощью которой пополнить запас батареи с 10 до 80% можно за 22 минуты.

Также в новинке заявлена система активного шумоподавления ANC-R, солнечные батареи, которые будут питать электронику, а также умная подвеска Preview Electronic Control Suspension.

При оформлении салона производитель использовал экологические материалы, а также некоторые элементы создавали из переработанного мусора. Когда электрокар появится в продаже и сколько он будет стоить, не сообщается.