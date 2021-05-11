Kia подняла цены на автомобили в России пятый раз с начала 2021 года

Автомобили компании KIA снова получили пересмотренные прайсы, что происходит уже пятый раз с начала года.
Каждый месяц Kia переписывала стоимость своих машин, в мае произошло очередное подорожание.
На этот раз модельный ряд марки стал дороже на 10-100 тыс. рублей в зависимости от модели комплектации.
Picanto, Rio и Rio X прибавили в цене минимальные 10 тыс. рублей, а на 20 тыс. рублей стали дороже модели KIA Soul, Cerato, Ceed, XCeed, K5 и Sportage.
Наибольшую прибавку получили модели KIA Carnival и KIA Mohave. Стоимость их комплектаций выросла на 100 тыс. рублей.
Также дороже обойдется и кроссовер KIA Sorento. Его стоимость увеличилась на 70 тыс. рублей.
Продажи нового Kia Carnival 2021 стартовали на российском рынке