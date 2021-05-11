Главная » Новости

Kia подняла цены на автомобили в России пятый раз с начала 2021 года

Просмотров 8 Опубликовано Обновлено

Автомобили компании KIA снова получили пересмотренные прайсы, что происходит уже пятый раз с начала года.
Каждый месяц Kia переписывала стоимость своих машин, в мае произошло очередное подорожание.

На этот раз модельный ряд марки стал дороже на 10-100 тыс. рублей в зависимости от модели комплектации.

Picanto, Rio и Rio X прибавили в цене минимальные 10 тыс. рублей, а на 20 тыс. рублей стали дороже модели KIA Soul, Cerato, Ceed, XCeed, K5 и Sportage.

Наибольшую прибавку получили модели KIA Carnival и KIA Mohave. Стоимость их комплектаций выросла на 100 тыс. рублей.

Также дороже обойдется и кроссовер KIA Sorento. Его стоимость увеличилась на 70 тыс. рублей.

Продажи нового Kia Carnival 2021 стартовали на российском рынке

kia
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика