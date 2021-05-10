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ГАЗ представит новый полноприводный фургон ГАЗ «Соболь» в 2022 году

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Недавно фото было сделано очевидцем на открытой площадке. На снимке можно увидеть новое поколение полноприводной версии «Соболя».
Судя по табличке на месте госномера, новая модель получит название Sobol NN. Известно, что в ней появятся новые электронные системы и новая кабина.

Ранее в сети показывали салон семейства «ГАЗель-NN», в котором появится большой экран мультимедийной системы и новое рулевое колесо.

Ожидается, что Sobol NN получит 6-ступечатую коробку передач и турбированный дизельный силовой агрегат Volkswagen EA189.

ГАЗ выпустит новые автомобили семейства «Газель NN» в этом году

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