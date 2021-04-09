ГАЗ выпустит новые автомобили семейства «Газель NN» в этом году

В 2021 году «Группа ГАЗ» покажет не только бескапотный грузовик «Валдай Next», но также и полноценное семейство «ГАЗель NN».

Как пишет «АВТОСТАТ» со ссылкой на гендиректора ГК «Современные транспортные технологии» Олега Маркова, отечественный автопроизводитель в текущем году покажет новый «Валдай Next», который с февраля уже продается в дилерских центрах, а также и новые автомобили семейства «ГАЗель NN».

Напомним, «ГАЗель NN» является легким коммерческим автомобилем, который впервые был показан в сентябре 2019 года.

Это семейство разрабатывается на новой платформе, которая позволяет применить современные системы безопасности и выпустить модели с полной массой 3,5 и 4,6 т, в различных вариантах.