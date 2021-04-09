Главная » Новости

ГАЗ выпустит новые автомобили семейства «Газель NN» в этом году

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

В 2021 году «Группа ГАЗ» покажет не только бескапотный грузовик «Валдай Next», но также и полноценное семейство «ГАЗель NN».
Как пишет «АВТОСТАТ» со ссылкой на гендиректора ГК «Современные транспортные технологии» Олега Маркова, отечественный автопроизводитель в текущем году покажет новый «Валдай Next», который с февраля уже продается в дилерских центрах, а также и новые автомобили семейства «ГАЗель NN».

Напомним, «ГАЗель NN» является легким коммерческим автомобилем, который впервые был показан в сентябре 2019 года.

Это семейство разрабатывается на новой платформе, которая позволяет применить современные системы безопасности и выпустить модели с полной массой 3,5 и 4,6 т, в различных вариантах.

Газель NN
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика