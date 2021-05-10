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Новый кроссовер Jolion от Haval впервые получил полный привод

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Haval в Украине начал принимать заказы на кроссовер Jolion, который уже начали собирать на российском заводе в Тульской области.

В Украину Haval Jolion будет поставляться из Китая, причем предложат не только переднеприводную модель, но также и версию 4WD.

Стоит отметить, что ранее Jolion был доступен исключительно с передним приводом, причем на российском рынке он тоже будет переднепрриводным, но возможно позже появятся и полноприводные модификации, однако пока они отсутствуют даже в сертификационных документах.

В Украине Jolion в базовой комплектации можно заказать по цене от 496 тысяч гривен, что в пересчете составляет 1,3 млн рублей.

Доплата за систему полного привода составляет от 53 до 58 тысяч гривен (140-155 тысяч рублей). Самая дорогая версия китайского кроссовера в Украине будет стоить 675 500 гривен (1,8 млн рублей).

Российские цены на Jolion озвучат через неделю, но уже по украинскому прайсу можно понять, во сколько обойдется кроссовер в РФ.

По данным портала «Китайские автомобили», у нас базовая версия будущей новинки будет стоить от 1,4 млн рублей.

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haval Haval Jolion
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