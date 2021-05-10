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Toyota может сделать спортивную версию Land Cruiser Gazoo Racing Magic

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В ближайшие месяцы ожидается премьера нового поколения внедорожника Land Cruiser, информация о котором регулярно появляется в сети.
Автомобиль новой генерации, как выяснили инсайдеры, помимо обычных модификаций получит вариант с названием Land Cruiser Gazoo Racing Magic.

По информации источников, это будет особо внедорожная версия, вероятно, выпущенная ограниченным тиражом.

Такой внедорожник в отличие от обычной версии получит агрессивную внешность, мощный двигатель и новую полноприводную систему.

По предварительным данным, в движение такой внедорожник будет приводиться четырехлитровым двигателем от Lexus LX.

Также от этой модели достанется и новая система полного привода. Ожидается, что дебют нового поколения модели состоится уже 1 августа.

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютировал на новых фото

toyota Toyota Land Cruiser
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