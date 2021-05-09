Аналитики в России посчитали, сколько россияне потратили в первом квартале этого года на покупку новой машины.

Как сообщили в агентстве «Автостат», затраты жителей РФ на покупку новых автомобилей в 1 квартале 2021 года выросли на 8% и составили 680,3 млрд рублей.

Несмотря на этом продажи новых авто в стране в отчётный период сократились на 3%. В этот же период в России увеличилась на 12% и средневзвешенная стоимость.

Большинство средств автомобилисты потратили на приобретение авто массового сегмента, а именно 467,7 млрд рублей (70%).