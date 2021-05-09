Главная » Новости

Затраты жителей РФ на покупку новых автомобилей в 1 квартале 2021 года выросли на 8%

Просмотров 22 Опубликовано Обновлено

Аналитики в России посчитали, сколько россияне потратили в первом квартале этого года на покупку новой машины.

Как сообщили в агентстве «Автостат», затраты жителей РФ на покупку новых автомобилей в 1 квартале 2021 года выросли на 8% и составили 680,3 млрд рублей.

Несмотря на этом продажи новых авто в стране в отчётный период сократились на 3%. В этот же период в России увеличилась на 12% и средневзвешенная стоимость.

Большинство средств автомобилисты потратили на приобретение авто массового сегмента, а именно 467,7 млрд рублей (70%).

 

Опубликован ТОП-5 самых дешевых полноприводных иномарок в РФ в мае 2021 года

 

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика