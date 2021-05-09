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Опубликован ТОП-5 самых дешевых полноприводных иномарок в РФ в мае 2021 года

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В последнее время автомобили на российском рынке постоянно дорожают, и их средняя стоимость в целом тоже серьезно выросла.
Недешевыми становятся и полноприводные модели, стоимость которых уже переваливала за 1 млн, а самым доступным из представленных на авторынке оказался Renault Duster.

Кроссовер в комплектации с полным приводом можно купить по цене от 1 175 000 рублей. За эти деньги машина оснащена 1,6-литровым ДВС, пару которому составляет шестискоростная механика.

На втором месте опубликованного экспертами carsweek.ru ТОП-5 самых дешевых полноприводных иномарок в РФ в мае 2021 года расположился Nissan Terrano. Стоимость авто в версии с приводом на все колеса составляет 1 238 000 рублей минимум.

В этой модели двигатель имеет объем 1,6 литра и коробка передач также 6-ступенчатая механическая. Следующим в списке находится популярный в стране кроссовер Hyundai Creta.

Его стоимость в полноприводной модификации начинается от 1 242 000 рублей. На четвертой и пятой строчке оказались Renault Arkana и KIA Seltos.

Полноприводные варианты этих моделей продаются по цене от 1 406 000 и 1 439 900 рублей соответственно.

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