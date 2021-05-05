Главная » Новости

Hyundai в 2021 году выйдет на рынок Европы с автомобилями марки Genesis

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Компания Hyundai в этом году намерена вывести на европейский рынок автомобили своего бренда Genesis.
Как стало известно, Hyundai в 2021 году выйдет на рынок Европы с автомобилями марки Genesis, а первыми странами станут Германия, Швейцария и Великобритания.

Как сообщили в компании, сейчас завершается настройка необходимых сервисов, а также электронной площадки для продажи и конфигуратора.

Первые шоурумы будут открыты в Лондоне, Мюнхене и Цюрихе, а первыми моделями в них станут кроссоверы GV80 и седаны G80.

Позднее модельный ряд пополнится компактными автомобилями G70 и GV70, а также электрическим седаном Electrified G80. Последний был показан в конце прошлого месяца на автосалоне в Шанхае.

Премиальная марка Genesis представила электрическую версию седана Genesis G80

genesis hyundai
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика