Компания Hyundai в этом году намерена вывести на европейский рынок автомобили своего бренда Genesis.

Как стало известно, Hyundai в 2021 году выйдет на рынок Европы с автомобилями марки Genesis, а первыми странами станут Германия, Швейцария и Великобритания.

Как сообщили в компании, сейчас завершается настройка необходимых сервисов, а также электронной площадки для продажи и конфигуратора.

Первые шоурумы будут открыты в Лондоне, Мюнхене и Цюрихе, а первыми моделями в них станут кроссоверы GV80 и седаны G80.

Позднее модельный ряд пополнится компактными автомобилями G70 и GV70, а также электрическим седаном Electrified G80. Последний был показан в конце прошлого месяца на автосалоне в Шанхае.