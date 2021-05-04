Российский авторынок в 2021 году пополнится шестью кроссоверами из Китая

Китайские автопроизводители в РФ могут привести четыре новые модели, причем некоторые из них смогут удивить автолюбителей. Все эти автомобили были представлены на Шанхайском автосалоне.

Самой поразительной новинкой станет внедорожник Cybertank от компании Great Wall. Эта модель получила брутальное исполнение и роскошный салон, причем Cybertank является полноценным внедорожником, у которого полный привод и три блокировки.

Помимо Cybertank российском рынке могут появиться появится XY и X Dog от компании Haval. Первая модель станет настоящим флагманом китайского производителя, а второй кроссовер возможно будет предлагаться под отдельным брендом — Dog.

В РФ еще стоит ожидать кроссовер Geely Xingyue L на платформе от компании Volvo. Предположительно кроссовер будет предлагаться с двухлитровым турбомоторм мощностью 218 или 238 л.с. в зависимости от форсировки.

Еще стоит отметить, что в дилерских центрах помимо китайских авто, также может появиться EQS от Mercedes-Benz и A6 e-tron от компании Audi.

Это электрические роскошные модели, которые способны на одном заряде проехать до 700 км. Audi A6 e-tron для покупки станет доступен только в следующем году, а Mercedes-Benz EQS уже является серийной моделью.