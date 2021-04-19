Компания Great Wall показала концепт-кар внедорожника Tank Cybertank

Great Wall создала новый суббренд Tank, который будет выпускать полноценные внедорожники.

У китайского автопроизводителя Great Wall Motors сейчас несколько суббрендов. Так, под основным именем компании выходят пикапы, Haval занимается производством кроссоверов, Ora создана для электрокаров, а Wey для машин премиум класса.

Под брендом Tank будут выходить внедорожники.

На Шанхайском автосалоне будет показан брутальный концепт Tank Cybertank 300. Уже известно, что в основе концепта ляжет платформа от серийного Wey Tank 300.

Причем шоу-кар от своего донора отличается только внешностью и салоном с большим обилием хромированных элементов. Технически Tank Cybertank 300 полностью повторяет Wey Tank 300.

Главной внешней особенностью стали светодиодные Y-образные ходовые огни, расширенные колесные арки и большой спойлер на крыше.

По предварительным данным, серийная версия Tank Cybertank 300 будет предлагаться с 2,0-литровым турбомотором мощностью 227 л.с. Позже должна появится версия с 3,0-литровым шестицилиндровым ДВС с 354-сильной отдачей.

Сроки выхода Tank Cybertank 300 пока не известны. В Китае Wey Tank 300 сейчас предлагают в эквиваленте от 2 млн рублей, предположительно Tank Cybertank 300 будет дороже.