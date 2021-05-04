Автомобиль немецкой марки стал самым продаваемым на европейском рынке впервые с начала года.

Хэтчбек Volkswagen Golf вернул звание бестселлера в Европе в апреле 2021 года, когда его объёмы продаж составили 26 265 штук.

При этом, как сообщили аналитики JATO Dynamics, продажи модели упали на 43%. Второй результат показал Peugeot 208, у которого продажи просели на 3% и составили 25 429 ед.

В тройке лидеров оказался Opel/Vauxhall Corsa, реализованный в количестве 25 540 экземпляров, что на 20% хуже. В пятерку лидеров входят Tesla Model 3 и Toyota Yaris.

Объёмы реализации первого выросли на 52% и составили 23 755 ед., а Toyota Yaris был продан в количестве 23 033 ед., а это на 9% меньше.

В десятке самых продаваемых автомобилей Европы еще оказались: Volkswagen T-Roc (21 772 ед., -7%), Citroen C3 (21 426 ед., -14%), Renault Clio (21 219 ед., -47%), Peugeot 2008 (20 960 ед., +12%) и Fiat 500 (20 832 ед., -14%).