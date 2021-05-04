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К 2035 году доля продаж новых электромобилей в России может достичь 25%

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Так считают эксперты консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Ссылаясь на исследование компании журналисты «РИА Новости» пишут, что уже к 2035 году доля проданных новых электрокаров в нашей стране составит 25% от общих продаж.

Наряду с этим прогнозируется снижение популярности машин, оборудованных бензиновыми и дизельными ДВС.

Впрочем, возможно скоро популярность электрокаров в России вырастет существенно, по крайней мере сейчас наблюдается тенденция роста.

Например, в прошлом году россияне купили 687 новых электрокаров, а это оказалось в два раза больше, чем годом ранее, и это при том, что рынок новых автомобилей в 2020 году сократился на 9%.

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