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В РФ предложили велосипеды с двигателем и электросамокаты приравнять к мопедам в ПДД

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Предложение поступило от комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями.
В России предлагается в правилах дорожного движения приравнять к мопедам все транспортные средства, которые имеют электрический двигатель.

Если предложение будет одобрено, то в РФ велосипеды с двигателем электросамокаты в ПДД будет обозначаться как мопеды, а значит владельцы таких транспортных средств должны иметь водительское удостоверение.

Решение по этому вопросу будет принято 19 апреля, когда состоится заседание общественно палаты.

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