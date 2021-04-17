В РФ предложили велосипеды с двигателем и электросамокаты приравнять к мопедам в ПДД

Предложение поступило от комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями.

В России предлагается в правилах дорожного движения приравнять к мопедам все транспортные средства, которые имеют электрический двигатель.

Если предложение будет одобрено, то в РФ велосипеды с двигателем электросамокаты в ПДД будет обозначаться как мопеды, а значит владельцы таких транспортных средств должны иметь водительское удостоверение.

Решение по этому вопросу будет принято 19 апреля, когда состоится заседание общественно палаты.