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Lada Granta названа лучшим бюджетным автомобилем в РФ для поездок на дачу

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Российские эксперты подготовили рейтинг, в котором назвали автомобили, лучшие по их мнению для поездок на дачу.

В рейтинге указали лучшие бюджетные автомобили в РФ для поездок на дачу в недорогом сегменте и тут лидером оказалась Лада Гранта, у которой и высокий дорожный просвет, и объёмный багажник.

При составлении рейтинга эксперты «Российской газеты» руководствовались тем, что машина для поездок на дачу должна быть простой в управлении и экономной в плане расхода топлива.

Напомним, что в базовой версии Гранта продается по цене от 540 тыс. рублей.

На втором месте оказался внедорожник Lada Niva Legend, продающийся в России по цене от 608 тыс. рублей. В тройке лидеров располагается Ларгус с ценником от 705 тыс. рублей.

Среди иномарок были перечислены такие автомобили как Chevrolet Cobalt, Skoda Rapid Renault Duster и Hyundai Creta, однако стоимость последних двух моделей уже немного превышает 1 млн рублей.

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