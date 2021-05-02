На автомобильном рынке России продолжается рост цен на новые автомобили, на что указывают данные специалистов, которые ведут мониторинг.

Недавно специалисты сообщили, что во 2-й половине апреля еще 10 брендов подняли цены на автомобили в России, тогда как в первой половине месяца прайсы переписали 20 компаний.

Так, во второй половине прошлого месяца изменилась стоимость топовых вариантов двух моделей LADA.

Речь идет о LADA Vesta и XRAY, а Hyundai переписала цены на седан Solaris, который подорожал на 1,6-2,4%.

Еще прибавил в цене Citroen С4 – 1,5-3,3%. Несколько компаний, как сообщает сайт «Цена Авто», увеличили стоимость большинства своих авто, и среди них оказались Mazda (на 0,8 – 1,2%), Mitsubishi (на 0,9 – 2,9%), Nissan (на 1,0 – 2,4%) и Subaru (на 1,1 – 2,1%).

Кроме этого, в стране изменились в большую сторону цены на машины марок Genesis (на 1,8 – 3,4%), Lexus (на 1,0 – 5,4%) и Porsche (на 1,4 – 6,9%).