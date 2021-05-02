Не секрет, что вазовцы уже работают над новым поколением LADA Niva, и как выяснили в паблике Русский автомобиль, «АвтоВАЗ» утвердил дизайн нового поколения внедорожника LADA Niva NG 2024 года.

Наряду с этим стало известно и о переносе сроков выхода с 2023 на 2024 год. Что касается дизайна, то утверждается, что решение уже окончательное.

Оказывается, что в компании решили не использовать фирменный Х-стиль в легендарном внедорожнике.

Сообщается, что никаких Х-образных элементов автомобиль не получит, при этом в нем сохранится дизайн первой Нивы, но с современными элементами.

Ранее также были данные о наличии во внедорожнике платформы CMF-B с поперечным расположением силового агрегата.

В моторной гамме ожидаются двигатели ВАЗ-21179 и Renault H5Ht, а среди трансмиссий будет шестискоростная механика или вариатор.