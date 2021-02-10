Глава Renault анонсировал внедорожник Lada Niva новой генерации для России

Новое поколение Lada Niva будет создано на модульной платформе CMF-B, которая ляжет в основу и двух других кроссоверов от Dacia и Renault.

Глава Renault Лука де Мео в интервью Automotive News раскрыл некоторые подробности про новый кроссовер, предвестником которого стал концепт Bigster, представленный в начале текущего года.

По словам представителя компании, будущая новинка у каждой марки будет разная, при этом 85% узлов и агрегатов у них будет общая.

В основе кроссовера будет модульная тележка CMF-B, которая уже используется в Dacia Logan и Sandero нового поколения.

В компании ожидают, что суммарный объём продаж соплатформенного кроссовера будет минимум 1 млн ед.

Что касается новой Lada Niva, то она будет приспособлена для езды по бездорожью в сравнении с концептом Dacia Bigster.

Внешность новой «Нивы» будет выполнена в стиле оригинальной модели. Выход Lada Niva должен состоятся в 2024 году, причем планируется выпустить две версии, в числе которых обычная и подготовленная для бездорожья.