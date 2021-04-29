Один кроссовер в линейке Geely подорожал в РФ сразу на 300 тыс. рублей

Повышение стоимости в процентном выражении составило 12%, тогда как в денежном выражении показатель составил 300 тыс. рублей.

На такую сумма подорожал кроссовер Geely Tugella и теперь его стоимость составляет 2,7 млн рублей минимум. Стоит отметить, что этот автомобиль ввозят в страну из Китая.

Напомним, что сейчас модельный ряд китайской марки в России представлен только четырьмя кроссоверами, в числе которых еще Atlas, Coolray и Emgrand X7.

Уже скоро в продажу поступит кроссовер Atlas Pro, а в следующем году ожидается выход и кроссовера KX11.