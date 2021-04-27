Новый кроссовер Geely Atlas Pro выйдет на рынок РФ в третьем квартале 2021 года

Китайская компания ранее официально анонсировала появление в России нового кроссовера Atlas Pro, раскрыв некоторые подробности, при этом точные сроки его выхода не называла.

Недавно автопроизводитель исправил ситуацию и уточнил, когда планируется запустить продажи новинки, которая постепенно заменит в модельном ряду обычный Atlas.

Согласно официальным данным, Atlas Pro станет доступен для покупки в третьем квартале года. Как уже сообщалось ранее, кроссовер уже сертифицировали в России, и он будет предлагаться только с одним двигателем.

Им будет 1,5-литровый 177-сильный агрегат. Система привода на все колеса автомобилю положена, а работать силовой агрегат будет с тремя типами трансмиссий. О стоимости и комплектациях новинки, информации пока нет.