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Новый кроссовер Geely Atlas Pro выйдет на рынок РФ в третьем квартале 2021 года

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Китайская компания ранее официально анонсировала появление в России нового кроссовера Atlas Pro, раскрыв некоторые подробности, при этом точные сроки его выхода не называла.
Недавно автопроизводитель исправил ситуацию и уточнил, когда планируется запустить продажи новинки, которая постепенно заменит в модельном ряду обычный Atlas.

Согласно официальным данным, Atlas Pro станет доступен для покупки в третьем квартале года. Как уже сообщалось ранее, кроссовер уже сертифицировали в России, и он будет предлагаться только с одним двигателем.

Им будет 1,5-литровый 177-сильный агрегат. Система привода на все колеса автомобилю положена, а работать силовой агрегат будет с тремя типами трансмиссий. О стоимости и комплектациях новинки, информации пока нет.

Новый Geely Atlas Pro с двигателем от Volvo представили официально

geely Geely Atlas Pro
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Выходные данные

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