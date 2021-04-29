В РФ в 2021 году наблюдается дефицит зарубежных грузовых и легких коммерческих авто

В то время как на рынке новых легковых автомобилей дефицит моделей наблюдается с прошлого года, грузовой и легкий коммерческий транспорт оставался в стороне от проблемы.

Однако ситуация изменилась, и в 2021 году в РФ начал наблюдаться дефицит зарубежных грузовых и легких коммерческих авто.

Приобрести такую технику стало сложнее по нескольким причинам, среди которых дефицит комплектующих, отложенный спрос, рост онлайн-продаж и другое.

В последнем случае, как сообщил «Коммерсантъ», заказанные машины клиенты смогут получить как минимум через несколько месяцев, а то и вовсе в 2022 году.

Журналисты газеты отмечают, что провели опрос среди производителей и импортеров и выяснили, что грузовики и LCV в России законтрактованы на месяцы вперед.

То есть любой клиент, который закажет машину, столкнется с ожиданием.

Лучше всего ситуация складывается у «КамАЗа», который имеет господдержку, в то время как среди машин АвтоВАЗа наблюдается дефицит на Ларгус.