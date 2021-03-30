ТАСС: дефицит новых автомобилей в автосалонах РФ пошел на спад

При этом дефицит машин по-прежнему сохраняется, но при этом он пошел на спад, что выяснили журналисты ТАСС, ссылаясь на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РоАД).

По их информации, дефицит новых автомобилей в автосалонах РФ пошел на спад, причем ситуация улучшается в разных сегментах и у автомобильных компаний.

Стоит отметить, что нехватка машин стала наблюдаться еще в конце лета прошлого года, когда стал наблюдаться повышенный спрос, но из-за пандемии коронавируса многие компании с начала 2020 года останавливали производство, из-за чего и произошли сбои с поставками.

Ситуация с поставками в этом году усугубилась, но теперь причиной является дефицит микросхем для электроники.