Главная » Новости

Стало известно, сколько автомобилей на рынке РФ продается со скрученным пробегом

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Эксперты автомобильного портала «Дром» провели собственное исследование и рассказали, как часто продают машины со скрученным пробегом на вторичном рынке России.
В частности, стало известно, сколько автомобилей на рынке РФ продается со скрученным пробегом, и оказалось, что доля таких машин составляет 65%.

Как уточняют эксперты, столько легковушек имеет признаки скрученного пробега. Чаще всего такие признаки имеют авто в ценовой категории до 500 тыс. рублей.

В этом сегменте показатель моделей со скрученным пробегом достигает 73%. В среднем реальные показатели в этом случае занижали на 180 тыс. км.

В ценовом сегменте от 500 до 800 тыс. рублей таких автомобилей оказалось 62%, а в ценовом сегменте от 800 тыс. до 1,2 млн рублей скрученный пробег имеет каждая вторая машина.

Показатели у более дорогих машин ниже 40%. Как недавно сообщалось, в прошлом году средняя цена авто с пробегом выросла на 10% и составила 550 тыс. рублей.

Названы способы, как определить реальный пробег автомобиля

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика