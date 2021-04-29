Эксперты автомобильного портала «Дром» провели собственное исследование и рассказали, как часто продают машины со скрученным пробегом на вторичном рынке России.

В частности, стало известно, сколько автомобилей на рынке РФ продается со скрученным пробегом, и оказалось, что доля таких машин составляет 65%.

Как уточняют эксперты, столько легковушек имеет признаки скрученного пробега. Чаще всего такие признаки имеют авто в ценовой категории до 500 тыс. рублей.

В этом сегменте показатель моделей со скрученным пробегом достигает 73%. В среднем реальные показатели в этом случае занижали на 180 тыс. км.

В ценовом сегменте от 500 до 800 тыс. рублей таких автомобилей оказалось 62%, а в ценовом сегменте от 800 тыс. до 1,2 млн рублей скрученный пробег имеет каждая вторая машина.

Показатели у более дорогих машин ниже 40%. Как недавно сообщалось, в прошлом году средняя цена авто с пробегом выросла на 10% и составила 550 тыс. рублей.