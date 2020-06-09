Названы способы, как определить реальный пробег автомобиля

Автомобильные эксперты рассказали, каким образом можно проверить, не скручен ли пробег у продаваемой машины.

Ранее специалисты «Автокод» сообщали, что доля машин со скрученным пробегом составляет 15 процентов.

Как говорят эксперты, в первую очередь нужно обращать внимание на покрышки, особенно когда продавец заявляет, что машина почти новая.

При правильном использовании покрышки могут служить несколько сезонов или до 50 тыс. км.

Если продавец говорит о том, что автомобиль новый, но при этом покрышки у него не заводские, то тут стоит задуматься и внимательно присмотреться к ней в поисках других признаков скрученного пробега.

Например, на это может указать лобовое стекло, которое имеет сколы, трещины и царапинки, если машина находилась в длительной эксплуатации.

Еще рекомендуют обратить внимание на нижний угол стекла, так как там зачастую указана дата производства авто.

В салоне нужно обращать внимание на клавиши, подлокотники и кресла, состояние которых также может указывать на реальный пробег машины.