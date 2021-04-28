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Пятое поколение кроссовера Kia Sportage представят в начале июня 2021 года

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Кроссовер нового поколения уже неоднократно замечали во время тестирования, при этой в самой компании пока не торопятся раскрывать подробности и сообщать дату презентации.
Однако, недавно в Сеть слили информацию из производственных документов, в которых указано, что пятое поколение кроссовера Kia Sportage встанет на конвейер в конце июня, а в начале июня начнется прием заказов, тогда же и состоится его презентация.

Как уже сообщалось ранее, в основе автомобиля расположится платформа от четвертого поколения кроссовера Hyundai Tucson, от которого новинке также достанутся и силовые агрегаты.

Ожидается, что помимо стандартных ДВС, кроссовер получит и гибридные установки.

Новый Kia Sportage получил салон в стиле Kia Sorento и измененный логотип

kia Kia Sportage
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