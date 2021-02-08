Главная » Новости

Новый Kia Sportage получил салон в стиле Kia Sorento и измененный логотип

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Kia Sportage нового поколения должен дебютировать в начале весны, а пока в Сети постепенно появляются подробности о новинке.
Недавно в распоряжении зарубежного издания оказались шпионские снимки модели, которые раскрыли некоторые ее особенности.

Благодаря фотографиям стало известно, что новый Kia Sportage получил салон в стиле Kia Sorento и измененный логотип.

В салоне автомобиля можно увидеть цифровую панель приборов, а также мультимедийную систему, экраны которых объединили визуально.

Новый Kia Sportage получил салон в стиле Kia Sorento и измененный логотип

Также модель получит новый руль, на котором и засветился новый фирменный логотип марки. В экстерьере нового Kia Sportage также произойдут изменения, которые затронут оптику, бамперы, а также решетку радиатора.

Уже известно, что основой для кроссовера следующего поколения станет платформа, используемая в недавно представленном Hyundai Tucson. В моторной гамме будут представлены бензиновые двигатели и гибридные установки.

kia Kia Sportage
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика