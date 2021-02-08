Kia Sportage нового поколения должен дебютировать в начале весны, а пока в Сети постепенно появляются подробности о новинке.
Недавно в распоряжении зарубежного издания оказались шпионские снимки модели, которые раскрыли некоторые ее особенности.
Благодаря фотографиям стало известно, что новый Kia Sportage получил салон в стиле Kia Sorento и измененный логотип.
В салоне автомобиля можно увидеть цифровую панель приборов, а также мультимедийную систему, экраны которых объединили визуально.
Также модель получит новый руль, на котором и засветился новый фирменный логотип марки. В экстерьере нового Kia Sportage также произойдут изменения, которые затронут оптику, бамперы, а также решетку радиатора.
Уже известно, что основой для кроссовера следующего поколения станет платформа, используемая в недавно представленном Hyundai Tucson. В моторной гамме будут представлены бензиновые двигатели и гибридные установки.