Kia Sportage нового поколения должен дебютировать в начале весны, а пока в Сети постепенно появляются подробности о новинке.

Недавно в распоряжении зарубежного издания оказались шпионские снимки модели, которые раскрыли некоторые ее особенности.

Благодаря фотографиям стало известно, что новый Kia Sportage получил салон в стиле Kia Sorento и измененный логотип.

В салоне автомобиля можно увидеть цифровую панель приборов, а также мультимедийную систему, экраны которых объединили визуально.

Также модель получит новый руль, на котором и засветился новый фирменный логотип марки. В экстерьере нового Kia Sportage также произойдут изменения, которые затронут оптику, бамперы, а также решетку радиатора.

Уже известно, что основой для кроссовера следующего поколения станет платформа, используемая в недавно представленном Hyundai Tucson. В моторной гамме будут представлены бензиновые двигатели и гибридные установки.