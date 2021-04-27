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Новый кроссовер Mazda CX-30 попал под отзыв на территории РФ

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Компания Mazda проведет в нашей стране отзывную кампанию, в рамках которой на сервис отправят новые кроссоверы Mazda CX-30.
Об отзыве накануне сообщил Росстандарт, уточнив, что отзывными стали автомобили, проданные в период с начала года по 22 марта.

Более того, отзыв затрагивает и экземпляры, которые еще не успели передать клиентам.

Причиной отзыва являются двери багажного отделения с электроприводом.

Если на них воздействует высокая температура, то есть вероятность того, что дверь багажного отделения может непредвиденно частично опуститься из полностью открытого положения, когда автомобиль остановлен на уклоне передней стороной в направлении подъема.

При этом отмечается, что вероятность того, что дверь опустится полностью, отсутствует. В рамках отзывной кампании будет проведена проверка и при необходимости замена электропривода двери.

Mazda начала продажи нового компактного кроссовера CX-30 в России

mazda Mazda CX-30
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