Новый кроссовер Mazda CX-30 попал под отзыв на территории РФ

Компания Mazda проведет в нашей стране отзывную кампанию, в рамках которой на сервис отправят новые кроссоверы Mazda CX-30.

Об отзыве накануне сообщил Росстандарт, уточнив, что отзывными стали автомобили, проданные в период с начала года по 22 марта.

Более того, отзыв затрагивает и экземпляры, которые еще не успели передать клиентам.

Причиной отзыва являются двери багажного отделения с электроприводом.

Если на них воздействует высокая температура, то есть вероятность того, что дверь багажного отделения может непредвиденно частично опуститься из полностью открытого положения, когда автомобиль остановлен на уклоне передней стороной в направлении подъема.

При этом отмечается, что вероятность того, что дверь опустится полностью, отсутствует. В рамках отзывной кампании будет проведена проверка и при необходимости замена электропривода двери.