Mazda начала продажи нового компактного кроссовера CX-30 в России

Компания Mazda 15 января начала продавать в России новый компактный кроссовер, производство которого организовано на предприятии во Владивостоке.

Новинку Mazda CX-30 предлагают в нашей стране по цене от 1 653 000 рублей за комплектацию Drive. Еще кроссовер продается в исполнениях Active и Supreme.

В самой доступной комплектации автомобиль предлагают с переднеприводной системой и шестискоростной механикой.

В списке оснащенности есть система G-Vectoring Plus, аудиосистема с 8 динамиками, кондиционер, а также электростеклоподъемники. В средней комплектации за 1 902 000 рублей будет круиз- и климат-контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, системы CarPlay и Android Auto, а также проекция показаний на лобовое стекло.

Система привода на обе оси в этой комплектации предусмотрена, но ее стоимость за счет этого составит уже 2 002 000 рублей.

Самая дорогая версия кроссовера оценена в 2 042 000 рублей за переднеприводный вариант, тогда как полный привод добавит к цене еще 100 тыс. рублей.