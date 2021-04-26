Российский автогигант с начала года уже дважды пересматривал прайсы на свои автомобили, и скоро грядет еще одно подорожание, что выяснили в портале «Лада.онлайн».

Журналисты ссылаются на информацию от одного из дилеров, которые уверят, что АВТОВАЗ поднимет цены на автомобили Lada в третий раз в 2021 году и произойдет это уже с 1 мая.

В процентом выражении удорожание российских машин составит 2-5% в зависимости от модели и комплектации.

В самой компании об изменения цен ничего не сообщали, впрочем и сообщение пока не комментируют. Стоит отметить, что с начала года общая прибавка автомобилей Лада составила уже 4-7%. Последний раз прайсы были переписаны в марте.