Перечислены автомобили, которые жители РФ чаще всего покупают повторно

Российские эксперты рассказали об автомобилях, которые чаще всего россияне покупают повторно.

В целом эксперты отметили, что в России не всегда выбор машины одного и тоже же бренда, обусловлен верности марки.

Впрочем, чаще всего покупают автомобили повторно в связи с тем, что владелец уже знает как эксплуатировать машину, какие в ней особенности, где можно выгодно приобрести запчасти или где лучше всего ее ремонтировать.

Определяющим фактором для владельцев массовых авто является соотношение стоимости и качества. При этом частая смена машин и брендов происходит среди владельцев дорогостоящих моделей, так как у них бюджет не ограничен и есть желание попробовать что-то новое.

С другой стороны на выбор автомобиля влияет много факторов, в том числе и отзывы от друзей или знакомых, активная реклама, изменение дизайна и многое другое.

Что касается автомобилей, которые россияне чаще всего покупают повторно, то самыми преданными являются владельцы автомобилей Лада. По данным «Автостат», 44% владельцев Лад выбирают их снова.

Показатель более 40% также имеет компания Ford, а в пределах от 35 до 40% показатель у автомобилей Subaru, Toyota, Peugeot.

До 30% оказалось у Renault, Mazda, BMW, Mercedes-Benz и Audi. Немного иная ситуация у владельцев машин BMW или Audi, которые зачастую выбирают авто этой же марки, так как они видят себя представителем среднего класса, а также косвенно демонстрируют свой уровень дохода.

Еще в исследовании «Автостата» стоит отметить легковушки, о которых мечтают россияне, и среди них на первых позициях оказались Mercedes-Benz, Genesis, Infiniti и Mitsubishi.

Источник: Российская газета.