Автомобильный завод УАЗ выпустит в 2021 году битопливную версию УАЗ «Пикап»

В текущем месяце сообщалось, что «УАЗ» выпустит битопливную модификацию внедорожника «Патриот».

Накануне появилась информация, что вслед за «Патриотом» появится еще битопливная версия УАЗ «Пикап».

О битопливном семействе пикапов сообщил сам автопроизводитель.

Напомним, тестирование битопливного «Патриот» было проведено еще в 2016 году, внедорожник тестировали на метане, и в условиях реальной эксплуатации он показал существенную экономию по затратам на топливо.

Битопливные УАЗ «Патриот» и «Пикап» будут приводиться в движение 2,7-литровым ДВС, который на бензине выдаёт 150 л.с., а на метане — 128 л.с.

CNG версии внедорожников будут предлагаться только с механической коробкой передач.

Известно, что емкость баллонов для метана у «Патриота» будет 160 литров, а вот в «Пикапе» баллоны могут устанавливать от 100 до 200 литров в зависимости от выбранной комплектации.

Сроки выхода «Пикап» CNG на рынок пока неизвестны.