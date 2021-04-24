Volkswagen может подать на Great Wall в суд из-за копирования дизайна «Жука»

Недавно китайская компания презентовала новый электрический автомобиль с названием Ora Punk Cat, в котором явно просматривается сильное сходство с немецкой моделью от Volkswagen.

В связи с тем, что внешность Ora Punk Cat почти полностью копирует «Жука», немецкий автопроизводитель намерен защитить свой автомобиль и подать на Great Wall в суд.

В частности, представителем китайского подразделения компании было сказано, что в компании наблюдают за развитием ситуации и проводят детальный анализ, после чего будет принято решение.