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Volkswagen может подать на Great Wall в суд из-за копирования дизайна «Жука»

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Недавно китайская компания презентовала новый электрический автомобиль с названием Ora Punk Cat, в котором явно просматривается сильное сходство с немецкой моделью от Volkswagen.

В связи с тем, что внешность Ora Punk Cat почти полностью копирует «Жука», немецкий автопроизводитель намерен защитить свой автомобиль и подать на Great Wall в суд.

В частности, представителем китайского подразделения компании было сказано, что в компании наблюдают за развитием ситуации и проводят детальный анализ, после чего будет принято решение.

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